Narkotik polisi operasyon düzenledi, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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Narkotik polisi operasyon düzenledi, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik polisi operasyon düzenledi, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis tarafından 3 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 2 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından 3 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 2 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısları bir süre teknik ve fiziki takibe alan ekipler ardından harekete geçti. Hasan Karağaç, Karşıyaka ve Fatih mahalleleri ile Sinanpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere 3 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler 11 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda ise 2019 sentetik ecza, 65 ecstasy hap, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 35 lira para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan C.Ç, R.E, S.I, H.A. ile K.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, M.A.E, A.B, M.O, B.D, M.Y. ve A.R.G. isimli şahıslar hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Narkotik polisi operasyon düzenledi, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Narkotik polisi operasyon düzenledi, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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