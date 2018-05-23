Narkotik Polisi Çekyatın Döşemesi İçinde Bonzazi Ele Geçirdi

Narkotik Polisi Çekyatın Döşemesi İçinde Bonzazi Ele Geçirdi

Samsun’da narkotik polisi baskın yaptığı evde yaptığı aramada çekyatın döşemesi içine gizlenmiş bonzai paketi ele geçirdi.

Narkotik Polisi Çekyatın Döşemesi İçinde Bonzazi Ele Geçirdi

Samsun'da narkotik polisi baskın yaptığı evde yaptığı aramada çekyatın döşemesi içine gizlenmiş bonzai paketi ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan Emrah T.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çekyatın döşemenin içine gizlenmiş poşet içinde 86,51 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Emrah T., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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