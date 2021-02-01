Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı
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Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı

01.02.2021 10:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:21
Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı

ADANA'da bir alışveriş merkezinde 'narko nokta uygulaması' yapan ekipler, vatandaşları uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirdi.

ADANA'da bir alışveriş merkezinde 'narko nokta uygulaması' yapan ekipler, vatandaşları uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirdi. Uygulama noktasında çocuklar, narkotik köpeği 'Oscar'a büyük ilgi gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla bir AVM'de narko nokta uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlikte motosikletli polislerin yanı sıra eğitimli narkotik köpek Oscar da yer aldı. Özellikle Oscar'ın yoğun ilgi gördüğü uygulamada konuyla ilgili slayt gösterileri izletildi. Görevli polis memurları broşür dağıtarak vatandaşları uyuşturucu madde ile mücadele konusunda uyarırken, çocuklar ise Oscar ile bol bol fotoğraf çektirdi.


Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı
Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı
Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı
Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı
Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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