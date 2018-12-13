Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişiye Adli Kontrol

Türkiye geneli Narkotik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının sanal devriye görevlilerince yapılan çalışmalarda Samsun'da gözaltına alınan 2 şahıs mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternet üzerinden açık kaynaklarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracığı ile özendirilmesi şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edilmesi üzerine 26 ilde 88 şüpheli hakkında Narkotik Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Şehit Altuğ Verdi" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun'da da Mustafa A.Y. ve Özcan B adlı zanlıları yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 şüpheli akşam saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN