Narkotik operasyonunda bomba çıktı - Narkotik operasyonunda bomba çıktı Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde 3 el yapımı bomba ele geçirildi Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda bir zanlının evinde 3 el yapımı bomba ele geçirildi.

- Narkotik operasyonunda bomba çıktı

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde 3 el yapımı bomba ele geçirildi

ADANA - Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda bir zanlının evinde 3 el yapımı bomba ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çok adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eş zamanlı olarak 6 adrese operasyon düzenledi. Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesinde Mahmet K.'nın adresinde 2 bin 73 uyuşturucu hap, 22,93 gram esrar, 97.90 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 3 el yapımı boru tipi bomba ele geçirildi. Polis zanlıyı gözaltına alarak emniyete getirdi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "uyuşturucu ticareti ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve el değiştirmeden" ayrı ayrı tutuklandı.

Bu arada diğer operesyonlarda yakalanan 5 kişiden 4'ü de tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA