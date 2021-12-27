Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı - Haberler
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Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı

Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 163 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 270 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 201 kilogram esrar, 29 kilogram metamfetamin, 55 kilogram skunk, 14 kilogram bonzai, 9 bin sentetik ecza, 18 bin ecstasy ve 7 bin captagon ile 54 tabanca/tüfek ile 45 bin 96 lira ele geçirildi.

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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