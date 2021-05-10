Narkotik operasyonları hız kesmiyor

Muğla genelinde KOM ve Narkotik ekiplerince bir haftada yapılan operasyonlarda 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bodrum'da da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla genelinde KOM ve Narkotik ekiplerince bir haftada yapılan operasyonlarda 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bodrum'da da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçelerdeki grup amirliklerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 29 ayrı çalışma yapıldı. Bodrum Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 131,38 gram esrar ele geçirildi. Diğer ilçelerde yapılan operasyonlarda 86,88 gr. metamfetamin, 6,57 gr. bonzai, 69,71 gr. skunk, 67,08 gr. eroin, 95 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonunda 11 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 29 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı, 5 şahıs tutuklandı, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve ilçelerdeki grup amirliklerince gerçekleştirilen 8 ayrı çalışmada ise 48 litre etil alkol, 18,5 litre el yapımı alkollü içki, 3 şişe gümrük kaçağı içki, 50 bin adet içi boş makaron, 60 paket sahte bandrollü sigara, bin 140 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 407 adet gümrük kaçağı parfüm, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 112 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı