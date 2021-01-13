Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
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Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu

13.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:48
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu

BURSA'da jandarmanın baskın düzenlediği evde, 'Takip' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yastık içine gizlenmiş bin 821 uyuşturucu hap ele geçirildi.

BURSA'da jandarmanın baskın düzenlediği evde, 'Takip' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yastık içine gizlenmiş bin 821 uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde yaşayan yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklı A.M.R.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, dün A.M.R.'nin evine baskın düzenledi.Narkotik köpek 'Takip' ile yapılan aramada yastık içine gizlenmiş bin 821 adet uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.R.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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