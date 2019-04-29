Narkotik Köpek Bir Arabada 7 Kilogram Esrar Buldu

Narkotik Köpek Bir Arabada 7 Kilogram Esrar Buldu

Gaziantep'te otobanda durdurulan bir şüpheli şahsın arabasına gizlediği 7 kilogram esrar narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu.

Narkotik Köpek Bir Arabada 7 Kilogram Esrar Buldu

Gaziantep'te otobanda durdurulan bir şüpheli şahsın arabasına gizlediği 7 kilogram esrar narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Gaziantep'e doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir araç, Gaziantep otoban doğu gişeleri üzerinde durdurdu. Ekipler, Narkotik dedektör köpeği aracılığı ile araçta yapılan aramada, 6 paket halinde zulalanmış 7 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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