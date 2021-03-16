Son dakika haber: KONYA Narkotik köpeğinin koku almaması için esrarın çevresine benzin dökmüşler
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Son dakika haber: KONYA Narkotik köpeğinin koku almaması için esrarın çevresine benzin dökmüşler

16.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:53
Son dakika haber: KONYA Narkotik köpeğinin koku almaması için esrarın çevresine benzin dökmüşler

Edinilen son dakika haberine göre Narkotik köpeğinin koku almaması için esrarın çevresine benzin dökmüşlerKONYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon sonucu durdurdukları otomobilde, 'Alex' adlı eğitimle köpekle yaptıkları aramada bagaj kısmında gizlenilmiş paket içinde 750 gram esrar ele geçirdi.

Narkotik köpeğinin koku almaması için esrarın çevresine benzin dökmüşler

KONYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon sonucu durdurdukları otomobilde, 'Alex' adlı eğitimle köpekle yaptıkları aramada bagaj kısmında gizlenilmiş paket içinde 750 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin detektör köpeğin arama sırasında koku alamaması için esrarı gizledikleri bölüme benzin döktükleri ortaya çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ardından kimlikleri belirlediği şüphelileri takibe alıp, merkez Karatay ilçesinde operasyon düzenledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilde 'Alex' adlı eğitimle köpekle yapılan aramada bagaj kısmında gizlenilmiş paket içinde 750 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin detektör köpeğin arama sırasında koku alamaması için esrarı gizledikleri bölüme benzin döktükleri ortaya çıktı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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