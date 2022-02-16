Narkotik köpeği "Tumba" evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Narkotik köpeği "Tumba" evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu

AA, İlyas Gün - Güncel
 - Güncelleme:
Narkotik köpeği

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Tumba" bir şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin buldu.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Tumba" bir şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Canik ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Tumba", B.E'ye ait evin çatısında 1 kilogram metamfetamin buldu.

Jandarma ekipleri, ev içinde yaptıkları aramada ise 1 adet hassas terazi ele geçirerek, şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title