Narkotik köpeği Toma 2 kiloya yakın uyuşturucuyu yakalattı
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Narkotik köpeği Toma 2 kiloya yakın uyuşturucuyu yakalattı

16.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:13
Narkotik köpeği Toma 2 kiloya yakın uyuşturucuyu yakalattı

Ankara'ya araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan narkotik ekipleri, durdurdukları şüpheli araçta Toma ile yaptıkları aramada 1 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.

Ankara'ya araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan narkotik ekipleri, durdurdukları şüpheli araçta Toma ile yaptıkları aramada 1 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre otomobil ile uyuşturucu madde sokulacağını tespit etti. Harekete geçen narkotik ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri 06 MB 7075 plakalı aracı durdurdu. Narkotik köpeği Toma'nın aracın arka koltuğunda duran süt kutularına tepki vermesi üzerine buraya yoğunlaşan ekipler, zulalanmış vaziyette 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan yabancı uyruklu M.S., A.H.M., M.D. ve İ.H. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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