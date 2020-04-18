Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu lambanın arkasından çıktı Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin iç lambası ve stepne altında 1 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin iç lambası ve stepne altında 1 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır yolu Polis Uygulama Noktası'nda yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araçta yapılan aramada narkotik köpeği Nina, bagaj ve iç kısmına tepki verdi. Bunun üzerine emniyete getirilen araçta detaylı arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında stepne tekerin altında ve iç aydınlatma lambasının arka kısmanda toplam 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçtaki 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA