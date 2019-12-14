Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi
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Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi

KOCAELİ'de polis ekiplerince aranan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

14.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:50
Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi

KOCAELİ'de ekiplerince aranan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece TEM otoyolunda İstanbul yönüne giden hafif ticari aracı takibe alarak, durdurdu. Yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine emniyete çekilen araç içinde 70 paket halinde 35 kilo 785 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü S.S. gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
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