Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu - Haberler

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Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu

Kırıkkale'de narkotik köpeği "Tepe" ile arama yapan jandarma ekipleri, esrar maddesi bulunduran şüpheli şahsı gözaltına aldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de narkotik köpeği "Tepe" ile arama yapan jandarma ekipleri, esrar maddesi bulunduran şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesinde uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği "Tepe" ile araçta arama yapan jandarma ekipleri, H.T. (33) isimli şahsın üzerinde 23,5 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu

Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kırıkkale, Jandarma, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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