Narkotik köpeği "Radar" uyuşturucuya geçit vermedi
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Narkotik köpeği "Radar" uyuşturucuya geçit vermedi

22.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:47
Narkotik köpeği

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Radar" sayesinde 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Radar" sayesinde 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki kişinin uyuşturucu işi ile uğraştığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmaların ardından iki şüphelinin oturduğu eve operasyon düzenlendi. Evde uyuşturucu arama köpeği Radar'ın da desteği ile yapılan aramada 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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