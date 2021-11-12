Narkotik köpeği "Radar" öğrenciler için gösteri yaptı

KARABÜK (AA) - Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Radar", öğrencilere gösteri sundu.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk ile Köpek Timi ekipleri, "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" kapsamında Cumayanı İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

Öğrencilere, her türlü tehlike anında neler yapılması, nasıl davranılması ve yetkililere nasıl ulaşılması gerektiği konusunda bilgiler aktaran ekipler, çocuklara boyama kitabı ve Jandarma Dergisi hediye etti.

Daha sonra narkotik köpeği "Radar", bir görevli eşliğinde gösteri yaptı.

Söylenen her komuta yanıt veren ve akrobatik hareketler sergileyen Radar, öğrencilerden alkış aldı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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