Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor
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Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu minibüsünün bagaj kısmına gizlenen 22 kilo 150 gram esrar maddesini 'Poyraz' isimli narkotik köpeği buldu.

Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor

OSMANİYE - Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu minibüsünün bagaj kısmına gizlenen 22 kilo 150 gram esrar maddesini 'Poyraz' isimli narkotik köpeği buldu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramalara 'Poyraz' isimli narkotik köpeği de katıldı. Minibüsün bagaj kısmında eşyaların arasına gizlenmiş çanta içerisinde 39 parça halinde toplam 22 kilo 150 gram esrar 'Poyraz' tarafından bulundu.

Gözaltına alınan minibüs şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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