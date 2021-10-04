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Narkotik köpeği nefes aldırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Narkotik köpeği nefes aldırmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekiplerin, narkotik köpeği ile yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları iki ayrı araçtan uyuşturucu çıktı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekiplerin, narkotik köpeği ile yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları iki ayrı araçtan uyuşturucu çıktı.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu maddeye geçit vermiyor. Jandarma ekipleri Düzce'nin Akçakoca İlçesi Akkaya köyü piknik alanı yol ayrımında sabah saatlerinde narkotik köpeği ile yaptıkları yol kontrolü sırasında A.G. idaresinde araç durduruldu. Araç içinde bir adet içime hazır halde fişek ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Merkez ilçesi Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Köprübaşı Ömerefendi köyünde yol kontrol faaliyeti esnasında M.Y. idaresindeki araç şüphe üzerine durduruldu. Sürücünün üzerinde 10 gram esrar aynı araç içerisinde bulunan G.D.'nin üzerinde 2 gram metamfetamin, içilmeye hazır kağıda sarılı şekilde bir fişek kubar esrar ve metamfetamin içiminde kullanılan bir adet payp ele geçirildi. Her iki uygulamada da ki şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

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