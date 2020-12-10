Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor
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Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor

10.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:19
Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Besni ilçesinde ki uygulama noktasında durdurulan otomobilde Narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada otomobile gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit edildi. Miror'un tepki verdiği yerde polis ekiplerinin yaptığı aramada 28,05 gram Metamfetamin, 15,58 gram Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan şahıslara hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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