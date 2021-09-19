Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu - Haberler
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Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu Samsun'da narkotik dedektör köpeği metruk binada yaptığı aramada zulalanmış uyuşturucusu bulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

SAMSUN - Samsun'da narkotik dedektör köpeği metruk binada yaptığı aramada zulalanmış uyuşturucusu bulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'deki metruk bin binada bulunanların çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan T.R.K. ve A.Ö.'yü kovalamaca sonucu yakaladı. T.R.K.'nin üzerinde sentetik ecza adlı hap ele geçirildi. Polis ekipleri metruk evin bir odasına çekyat ve sehba konulup uyuşturucu içildiğini tespit edilince olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Metruk evde uyuşturucu kullanmada kullanılan aparatlar ve sehba üzerinde 1 adet satır ele geçti. Sam adlı narkotik dedektör köpeği tek katlı metruk binanın giriş katında ve birinci katta arama yaptı. Kapılan aramada narkotik köpeği uyuşturucu içilen odada tepki verince zulada bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu
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