Narkotik Köpeği "Maya" Uyuşturucuyu İşte Böyle Buldu(Ek Bilgilerle Yeniden)

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda bir çok mahallede operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde, pompalı tüfekler ile kuru sıkı tabancalar ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.



Hacı Hüsrev Mahallesi başta olmak birçok mahallede 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev Ali Kubuti Caddesi üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı. 'Maya' isimli narkotik köpeğin dolabın üst tarafına saklanan uyuşturucu maddeyi bulması DHA kamerasına yansıdı.



Öte yandan, kaçmak isteyen bir kişi de polisler tarafından baskın yapılan evin yan sokağında yakalandı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonda; çok miktarda uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.



- İstanbul