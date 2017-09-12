Narkotik Köpeği 'Maya' Uyuşturucuyu İşte Böyle Buldu

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda bir çok mahallede operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hacı Hüsrev Mahallesi başta olmak birçok mahallede 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev Ali Kubuti Caddesi üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı. 'Maya' isimli narkotik köpeğin dolabın üst tarafına saklanan uyuşturucu maddeyi bulması DHA kamerasına yansıdı.



Öte yandan, kaçmak isteyen bir kişi de polisler tarafından baskın yapılan evin yan sokağında yakalandı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonun diğer adreslerde devam ettiği öğrenildi.