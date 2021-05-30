Narkotik köpeği "Marco" kamyondaki uyuşturucuyu buldu
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Narkotik köpeği "Marco" kamyondaki uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Marco' kamyondaki uyuşturucuyu buldu
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da polisinin, nakliye kamyonunda narkotik köpeği 'Marco' ile yaptığı aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş bir valiz içerisinde 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da polisinin,  nakliye kamyonunda narkotik köpeği 'Marco' ile yaptığı aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş bir valiz içerisinde 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Kamyon şoförü Y. İ. (45) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan evden eve taşımacılık yapan nakliye kamyonunda narkotik köpeği 'Marco' ile arama yapıldı. Ekiplerin, Marco'nun, kamyonun kasasına tepki vermesi üzerine  yapılan detaylı aramasında  paketlenmiş eşyaların arasına gizlenmiş bir valizin içerisinde 118 kilo 50 gramı kubar, 57 kilo 450 gramı toz olmak üzere toplam 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.Kamyon şoförü Y.İ. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Y.İ.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Narkotik köpeği 'Marco' kamyondaki uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Marco' kamyondaki uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Marco' kamyondaki uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Marco' kamyondaki uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Marco' kamyondaki uyuşturucuyu buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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