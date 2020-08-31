Narkotik köpeği koku almasın, diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler
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Narkotik köpeği koku almasın, diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler

Narkotik köpeği koku almasın, diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşlerBURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi.

31.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:47

Narkotik köpeği koku almasın, diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler

BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri içine koydukları valize, narkotik köpeğinin koku almaması için kahve döktükleri öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldığı ihbarın üzerine, 4 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddenin dağıtımını yapacağını belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda D.G., A.V., E.A. ve yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada; 15 kilo 300 gram bonzai, bir miktar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin, yakalanmaları durumunda narkotik köpeğinin koku almaması için valiz içinde bulunan uyuşturucu maddelerin üzerine kuru kahve döktükleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.G., A.V. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 yaşından küçük şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik köpeği koku almasın, diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler

Kaynak: DHA

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