Narkotik köpeği 'Kiraz', su saati kutusu içinde uyuşturucu buldu
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Narkotik köpeği 'Kiraz', su saati kutusu içinde uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği 'Kiraz', su saati kutusu içinde uyuşturucu bulduTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evde narkotik dedektör köpeği 'Kiraz' ile yapılan aramada bahçedeki su saati kutusu içine gizlenmiş 1 kilo bonzai bulundu.

18.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:42

Narkotik köpeği 'Kiraz', su saati kutusu içinde uyuşturucu buldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evde narkotik dedektör köpeği 'Kiraz' ile yapılan aramada bahçedeki su saati kutusu içine gizlenmiş 1 kilo bonzai bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'taki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Kiraz' ile evde arama yaptı. Aramada köpeğin evin bahçesindeki su saati kutusuna yoğun tepki vermesi üzerine saatin bulunduğu bölgeyi açan polis, torba içinde satışa hazır 1 kilo bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL ele geçirilirken, şüpheliler, M.V., N.V. ve F.Ş. gözaltına alındı.

Narkotik köpeği 'Kiraz', su saati kutusu içinde uyuşturucu buldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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