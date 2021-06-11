Narkotik köpeği 'Kiraz' 12 kilo bonzai yakaladı
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Narkotik köpeği 'Kiraz' 12 kilo bonzai yakaladı

Narkotik köpeği 'Kiraz' 12 kilo bonzai yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri narkotik köpeği 'Kiraz'ın da desteğiyle yaptıkları aramada, 12 kilo 209 gram sentetik Kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri narkotik köpeği 'Kiraz'ın da desteğiyle yaptıkları aramada, 12 kilo 209 gram sentetik Kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik analiz çalışmaları kapsamında, Şehzadeler ilçesinde durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği Kiraz eşliğinde yaptıkları aramada; 25 parça halinde 12 kilo 209 gram Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - MANİSA

Narkotik köpeği 'Kiraz' 12 kilo bonzai yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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