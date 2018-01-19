Narkotik Köpeği "Keita" Göz Açtırmadı

Samsun'da süt ürünleri pazarlama firmasına ait araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 47 gram esrar bulundu. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu süt ürünleri pazarlama firmasına ait kamyonette uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu aracı takibe alan ekipler İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde kamyoneti durdurarak sürücü İbrahim U'nun üzerinde arama yaptı. Üzerinde az miktarda esrar bulunan İbrahim U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekipler daha sonra aracı da detaylı aramak üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekti. Burada narkotik dedektör köpeği Keita kullanılarak yapılan aramada, süt ürünlerinin arasına saklanan 47 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.