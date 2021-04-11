NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİBBY', ÇANTADAKİ HAPLARI BULDU
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NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİBBY', ÇANTADAKİ HAPLARI BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda durdurulan bir minibüste arama yapan dedektör köpeği 'Jibby', bagajdaki çanta içine gizlenen 19 bin 826 adet uyuşturucu hap buldu.

DENİZLİ'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda durdurulan bir minibüste arama yapan dedektör köpeği 'Jibby', bagajdaki çanta içine gizlenen 19 bin 826 adet uyuşturucu hap buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan narkotik ekipleri, dün Ankara karayolunda operasyon yaparak bir minibüsü durdurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin deneyimli köpeği olan 'Jibby, minibüste yaptığı aramada bagaj kısmına çanta içinde gizlenmiş halde 19 bin 826 adet uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİBBY', ÇANTADAKİ HAPLARI BULDU
NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİBBY', ÇANTADAKİ HAPLARI BULDU
NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİBBY', ÇANTADAKİ HAPLARI BULDU
NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİBBY', ÇANTADAKİ HAPLARI BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 08:00:59. #1.15#
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