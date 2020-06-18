Narkotik köpeği 'Dünya', kilerdeki uyuşturucuyu buldu MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir evin kilerinde 250 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir evin kilerinde 250 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi T.K., tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan T.K.'nin evinde kenevir yetiştirip, sattığı tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, eve baskın yaptı. 'Dünya' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, evin kilerinde 250 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ile 1 çalıntı ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA