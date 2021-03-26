Narkotik köpeği Çivi tepki verdi, iç çamaşırından 1 kilo uyuşturucu çıktı
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Narkotik köpeği Çivi tepki verdi, iç çamaşırından 1 kilo uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel
Narkotik köpeği Çivi tepki verdi, iç çamaşırından 1 kilo uyuşturucu çıktı

ANTALYA'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada yolculardan E.B.'nin iç çamaşırında gizlediği bir kilo 10 gram esrar, narkotik köpeği Çivi tepki verince ele geçirildi.

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ANTALYA'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada yolculardan E.B.'nin iç çamaşırında gizlediği bir kilo 10 gram esrar, narkotik köpeği Çivi tepki verince ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında genel uygulama yaptı. Genel bilgi taraması, narkotik suçlarla ilgili yapılan aramada şehirlerarası bir yolcu otobüsü de durduruldu. Yolcuların ve otobüste görevli çalışanların genel bilgi taraması yapıldıktan sonra narkotik köpeği Çivi ile de arama yapıldı. Çivi, E.B. isimli yolcunun oturduğu koltuğa tepki verdi. Jandarma ekipleri bunun üzerine yolcu E.B.'yi üst araması için otobüsten indirdi.Yapılan aramada iç çamaşırının içerisinde 2 ayrı poşete sarılı halde 1 kilo toz esrar ve 10 gram plaka esrar ele geçirildi. E.B. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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