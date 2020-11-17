Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu

17.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:01
Narkotik köpeği

Kırşehir'de narkotik köpeği "Çine"nin desteğiyle bir evde yapılan aramada porselen tencereye gizlenmiş 470 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de narkotik köpeği "Çine"nin desteğiyle bir evde yapılan aramada porselen tencereye gizlenmiş 470 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kırşehir'e kısa süre önce gelen 3 kişiyi takibe alıp, kaldıkları eve operasyon düzenledi.

Evde narkotik köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği vitrindeki porselen tencerede 470 uyuşturucu hap ve 3 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.K, G.Y. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

İlgili Haberler

Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
Elazığ'da kaybolan yaşlı kadın iz köpeği 'Dost' sayesinde bulundu
Elazığ'da kaybolan yaşlı kadın iz köpeği "Dost" sayesinde bulundu
Afyonkarahisar'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Berk Oktay Sinan Akçıl
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Milli Kasım Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 12:03:52. #1.14#
title