Narkotik köpeği "Ceku" buldu, 4 kilogram esrar ele geçirildi

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da narkotik köpeği "Ceku" ile bir ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 155 gram kubar esrar, 103,88 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik narkotik köpeği 'Ceku' eşliğinde bir işyeri ve ikamete gerçekleştirilen operasyonda; 4 kilo 154,58 gram kubar esrar, 103,88 gram kenevir tohumu ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)