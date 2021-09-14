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Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı

Bursa'da narkotik köpekleriyle yapılan operasyonda TIR dorsesinde 122 gram uyuşturucu yakalandı.

Bursa'da narkotik köpekleriyle yapılan operasyonda TIR dorsesinde 122 gram uyuşturucu yakalandı.

İznik ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ve teknik takip yapan İznik Polisi; hakkında daha önce işlem yapılan M.O isimli şahsın kullandığı TIR'a operasyon yaptı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda TIR'dan 30 gram met, 33 gram esrar, 49 gram selvi, hassas terazi, ve aparatlar yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan M.O sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - BURSA

Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı

Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı

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Haber: Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı - Haberler
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