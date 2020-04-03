Narkotik köpeği "Bozu" uyuşturucuya geçit vermiyor Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Bozu", hassas burnu sayesinde terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya geçit vermiyor.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Bozu", hassas burnu sayesinde terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya geçit vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, operasyonlarda 2017'den bu yana görevlendirilen keskin burun "Bozu", her gün kendisi için oluşturulan alanda eğitimden geçiriliyor.

Ekiplerle her gün ev, araç, uçak aramalarına giden, operasyonlarda aktif görev alan özel eğitimli narkotik köpeği, üstün koku alma yeteneğiyle araçların en gizli yerine saklanan uyuşturucuyu buluyor.

Van Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 4 yılda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 15 ton uyuşturucunun büyük bölümünün ele geçirilmesini sağlayan "Bozu" ile diğer narkotik köpekleri, aldıkları eğitim sayesinde suçlulara göz açtırmıyor.

"Hassas burnu sayesinde uyuşturucuya geçit vermiyor"

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Muhsin Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadelede en büyük yardımcılarının narkotik köpekleri olduğunu söyledi.

Dumlupınar, 3 yılda Van'da rekor denilecek düzeyde uyuşturucunun ele geçirildiğini aktararak şöyle konuştu:

"Van da bu konuda ülkenin en önemli noktalarından biri. İran sınırı nedeniyle ciddi miktarlarda uyuşturucunun batı ülkelerine, özelikle orta ve batı Avrupa'ya gittiğini biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar ilimizi transit kullanıyor. Uyuşturucunun bulunmaması için çeşitli yollara başvuruyorlar. Ama narkotik köpeklerimizin hassas burunları sayesinde uyuşturucuya geçit vermiyoruz. 'Bozu' 2016'da dünyaya geldi. 2017'den bu yana hizmet ediyor. Biz onları çocuğumuz, arkadaşımız, dostumuz gibi görüyor ve o şekilde davranıyoruz. Dostlarımız ortalama 11-12 yıl içinde koku alma duyusunu kaybettiklerinden emekli oluyorlar. Bundan sonra da ömürlerinin sonuna kadar yanımızda kalıyorlar."

"Bozu, benim üçüncü çocuğum"

"Bozu"nun eğitimcisi Hüseyin Köse ise 2017 yılından bu yana köpekle aralarında büyük bir sevgi bağının oluştuğunu dile getirdi.

Bu bağ sayesinde "Bozu"nun hareketlerden ve ses tonundan yapmasını istediği şeyleri anladığını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Bozu görevden döndükten sonra barınağında kalır ve sabaha kadar beni bekler. Sabah merkeze geldiğimde çok heyecanlı karşılar birlikte sabah yapması gereken temel eğitimleri ve spor aktivitelerini yaparız. Bu arada sağlık kontrolünü yaptıktan sonra görev çıkıncaya kadar birlikte zaman geçiririz. 'Bozu' benim ekip arkadaşım, tüm görevlere birlikte gidip geliyoruz. Benim iki çocuğum var 'Bozu' da üçüncü çocuğum gibi. Çocuklarıma gösterdiğim özveriyi Bozu'ya da gösteririm."

Van'da 8 narkotik köpeğin bulunduğunu, hepsinin de elde ettikleri başarılarla en büyük yardımcıları olduğunu vurgulayan Köse, "Hassas burunlarıyla uyuşturucun yerini tespit ederek patileriyle o yeri bize gösterirler. Uyuşturucu tacirleri zula tabir ettiğimiz yerlere uyuşturucuyu gizleyip batı illerine götürmeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yöntemi deneseler de narkotik köpeklerimizin hassas burunlarına takılırlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA