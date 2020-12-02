Narkotik köpeği "Avcı" yorgana saklanmış uyuşturucuyu buldu
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Narkotik köpeği "Avcı" yorgana saklanmış uyuşturucuyu buldu

02.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:04

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda arama yapan narkotik köpeği "Avcı", yorgana saklanmış 8 kilogram uyuşturucu buldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda arama yapan narkotik köpeği "Avcı", yorgana saklanmış 8 kilogram uyuşturucu buldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına ait aktarma merkezine, yurt dışından içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olan kargo geleceği, kargonun bir İran vatandaşı tarafından teslim alınıp Avusturalya'nın Sidney kentine gönderileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Avcı'nın katılımıyla kargo deposunda yapılan aramada, üzerinde herhangi bir barkod ya da gönderi bilgisi bulunmayan paket içerisinde, yorgana saklanmış 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Bunun üzerine ekipler, kargo görevlisi kılığına girerek, paketi almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. Kargoyu alan ve Sidney'e göndermek isteyen İran vatandaşı A.F. gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde, banka dekontları ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği belirlenen 8 bin lira bulundu.

Narkotik köpeği 'Avcı' yorgana saklanmış uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Avcı' yorgana saklanmış uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Avcı' yorgana saklanmış uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Avcı' yorgana saklanmış uyuşturucuyu buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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