Narkotik köpeği Atik uyuşturucuya geçit vermedi

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde narkotik köpeği Atik'in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi.

Ulaş ilçesi Kovalı köyü mülki sınırları içerisinde Malatya-Tokat D-850 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, Diyarbakır istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, şahsın çantasında gizlenmiş vaziyette 1 kilo 117 gram kubar esrar, 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin maddesi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.