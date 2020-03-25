Narkotik köpeği Altar'lı "Evinizde kalın" mesajı Narkotik polisleri, dedektör köpek Altar'la, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Narkotik polisleri, dedektör köpek Altar'la, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Köpek Eğitim Merkezindeki görevli polisler, "Biz, sizin için buradayız. Siz de sağlığınız için evinizde kalın Türkiyem." mesajını verdi.

Narkotik köpeği Altar'ın da havlayarak destek olduğu belirtilen videonun sonunda "Hayat eve sığar." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA