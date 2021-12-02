Narkotik köpeği 'Alis' 5 kilo metamfetamin buldu - Haberler
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Narkotik köpeği 'Alis' 5 kilo metamfetamin buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Narkotik köpeği 'Alis' 5 kilo metamfetamin buldu Otomobil içerisinde gizlenmiş 5 kilo metamfetamin, Alis'ten kaçmadı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil içerisine gizlenmiş 5 kilonun üzerinde metamfetamin, narkotik köpeği Alis ile yapılan aramada bulundu.

İZMİR (İHA) - Narkotik köpeği 'Alis' 5 kilo metamfetamin buldu

Otomobil içerisinde gizlenmiş 5 kilo metamfetamin, Alis'ten kaçmadı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil içerisine gizlenmiş 5 kilonun üzerinde metamfetamin, narkotik köpeği Alis ile yapılan aramada bulundu. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, sevkiyatı gerçekleştirecek otomobili belirleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler tarafından takibe alınan araç, dün Kemalpaşa ilçesince durduruldu. Araç içerisinde narkotik köpeği Alis'in kullanıldığı arama sonucunda, 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.M.T.ve R.Y.de polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Narkotik köpeği 'Alis' 5 kilo metamfetamin buldu

Narkotik köpeği 'Alis' 5 kilo metamfetamin buldu

Narkotik köpeği 'Alis' 5 kilo metamfetamin buldu

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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