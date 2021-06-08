Narkotik köpeği 'Alex' tırda 60 kiloya yakın uyuşturucu buldu

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği "Alex" arama yapılan tırın dorsesinde 60 kiloya yakın uyuşturucu buldu.

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği "Alex" arama yapılan tırın dorsesinde 60 kiloya yakın uyuşturucu buldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2 Haziran'da yurda giriş yapan ve uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir tırı takibe aldı. İstanbul il sınırlarına girince TEM Otoyolu Çatalca gişelerde durdurulan tırda, Narkotik Şubede görev yapan özel eğitimli dedektör köpeği "Alex" ile dorsede arama yapıldı. Boş olduğu anlaşılan tırın dorsesinde yapılan aramalarda, tahta aralarına zulalanmış 56 kilo 780 gram Hint keneviri bitki parçaları ele geçirildi. Konu ile ilgili Bosna Hersek kökenli tır sürücüsü gözaltına alındı.

Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan ve "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı