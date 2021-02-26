Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı
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Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı

26.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:09
Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı

KONYA'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, narkotik köpeği Alex, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroini buldu.

KONYA'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, narkotik köpeği Alex, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroini buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, merkez Karatay ilçesinde bir otomobilde arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Alex, otomobilin sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroini buldu. Olayla ilgili otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.


Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı
Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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