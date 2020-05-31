Narkotik köpeği 11 kilo uyuşturucuyu böyle buldu
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Narkotik köpeği 11 kilo uyuşturucuyu böyle buldu

Narkotik köpeği 11 kilo uyuşturucuyu böyle buldu Bursa'da polis ekipleri 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

31.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:17

Narkotik köpeği 11 kilo uyuşturucuyu böyle buldu

BURSA - Bursa'da polis ekipleri 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen adrese narkotik köpeğiyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, köpeğin yardımıyla satışa hazır 11 kilo 850 gram kannabinoid, maddesi ele geçirdi. Bu anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.K. ve N.K. gözaltına alındı. Ayrıca yapılan baskında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik köpeği 11 kilo uyuşturucuyu böyle buldu

Kaynak: İHA

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