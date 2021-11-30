Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar - Haberler
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Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar 15 kilometrelik kovalamacanın sonunda kaçan 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı Bolu'da, narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçtaki 2 kişi 15 kilometrelik kovalamacanın ardından araçlarını yol kenarında bırakıp kaçtı.

BOLU (İHA) - Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

15 kilometrelik kovalamacanın sonunda kaçan 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı

BOLU - Bolu'da, narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçtaki 2 kişi 15 kilometrelik kovalamacanın ardından araçlarını yol kenarında bırakıp kaçtı. Kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan 26 ACB 325 plakalı otomobilde bulunan 2 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili Dağkent mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan otomobildeki şahıslarla ekipler arasında kovalamaca yaşandı. D100 Karayolu ve kent merkezinde yaklaşık 15 kilometre boyunca süren kovalamacada, şüpheli şahıslar aracı D100 Karayolu Bahçelievler mevkiinde bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş ve Narkotik Şube ekipleri şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarına bırakılan otomobil ise, çekici yardımıyla incelenmek üzere olay yerinden kaldırıldı.

Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

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