Narkotik Ekiplerinden Sokak Uygulaması

Eğitim döneminin yaklaşmasıyla Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kontrollerini artırdı.



Kırıkkale'de umuma açık yerlerde denetim uygulaması yapan narkotik polisi, kontrolleri sırasında çevredeki vatandaşlar üzerinde sorgulamalarda bulundu ve iş yerlerinde kontroller yaptı. Yapılan sorgulamalar sırasında şüpheli gördüğü kimseler üzerinde detaylı aramalar yapan polis ekipleri olumsuz bir sonuç ile karşılaşmadı. Yapılan uygulamaya 24 polis katılırken Kırıkkale merkezi ve yakınındaki 4 bölgede incelemelerde bulunuldu. - KIRIKKALE