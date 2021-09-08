NARKOTİK EKİPLERİNDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

BOLU'da, narkotik ekipleri okul önlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik uygulama yaptı.

BOLU'da, narkotik ekipleri okul önlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik uygulama yaptı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların önünde uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında okul önlerinde bekleyen kişiler ve bazı öğrencilerin çantalarında arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere ve velilere uyuşturucu maddenin zararlarını anlatıp, okul önlerinde gördükleri şüpheli kişileri polise bildirmelerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı