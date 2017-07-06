Narkotik Ekipleri Zehir Tacirlerine Geçit Vermedi

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 6 aylık yaptıkları çalışmada 213 şüpheliyi yakalarken, 71 kilo 773 gram esrar maddesi ele geçirerek büyük bir başarı elde etti.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 6 aylık dönemde, 117 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 213 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden adliyeye sevk edilen 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gerçekleştirilen operasyonlarda 71 kilo 773 gram esrar, 5 bin 395 adet uyuşturucu hap, 6 kilo 975 gram bonzai, 14.48 gram eroin, 173 gram kokain maddesi, 491 kök Hint keneviri ele geçirildi. - ESKİŞEHİR