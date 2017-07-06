Narkotik Ekipleri Zehir Tacirlerine Geçit Vermedi

Narkotik Ekipleri Zehir Tacirlerine Geçit Vermedi

Eskişehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 6 aylık yaptıkları çalışmada 213 şüpheliyi yakalarken, 71 kilo 773 gram esrar maddesi ele geçirerek büyük bir başarı elde etti.

Narkotik Ekipleri Zehir Tacirlerine Geçit Vermedi

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 6 aylık yaptıkları çalışmada 213 şüpheliyi yakalarken, 71 kilo 773 gram esrar maddesi ele geçirerek büyük bir başarı elde etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 6 aylık dönemde, 117 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 213 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden adliyeye sevk edilen 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 71 kilo 773 gram esrar, 5 bin 395 adet uyuşturucu hap, 6 kilo 975 gram bonzai, 14.48 gram eroin, 173 gram kokain maddesi, 491 kök Hint keneviri ele geçirildi. - ESKİŞEHİR