Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, satışa hazır 3 parça halinde 1.48 gram metamfetamin, 12.83 gram bonzai, 12.15 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 kişi yakalanırken, 2'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Ev sahibine yakalanan hırsızlardan biri kaçtı, diğeri üçüncü kattan atlayarak yaralandı

Ev sahibine yakalanan hırsızlardan biri kaçtı, diğeri üçüncü kattan atlayarak yaralandı

 Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

 Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title