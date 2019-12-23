Narkotik ekipleri, soya sosuna batırılmış leblebi görünümünde afyon sakızı ele geçirdi

23.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:50

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda, 247 şüpheliyi yakaladı. Çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu arasında soya sosuna batırılmış leblebi görünümünde afyon sakızı da bulundu.



Başkentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda 247 kişi yakalandı. Narkotik polisleri yaptığı çalışmalarda 8.4 kilogram skunk maddesi, 18 kilo esrar, 1 kilo metamfetamin, 1,5 kilo afyon sakızı, 12 bin 700 adet ecstasy ile yarım kilo kokain ele geçirlidi. Ele geçirilen ürünler arasında kuru yemiş arasına gizlenmiş şekilde afyon sakızı bulundu. Soya sosuna batırılmış leblebi görümünde olan afyon sakızını, 'Bena' isimli detektör narkotik köpeği buldu. Yakalanan toplam uyuşturucunun ise piyasa değerinin 5 milyon civarında olduğu öğrenildi.



Yakalanan kişiler arasında H.Ş. isimli zanlı daha önce de uyuşturucu satışından yanında 14 bin 610 ecstasy hap ve bir miktar uyuşturucu hap ile yakalanmış ve kalp hastalığı nedeniyle serbest bırakılmıştı. Gerçekleştirilen çalışmalarda H.Ş. 5 bin 700 gram skunk maddeyle birlikte yakalandı. Yakalanan 247 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA