Narkotik Eğitim Tırı Samsun'da

Samsun Valisi Osman Kaymak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "Hedef Olma Hedefsiz Kalma" Projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele için hazırlanan Narkotik Eğitim Tırı'nı gezdi.

Samsun'a gelen Narkotik Eğitim Tırı'nı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile gezen Vali Kaymak, uyuşturucunun toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 27 Nisan'a kadar kalacak Narkotik Eğitim Tırı'nı ailelerin ve bütün çocukların gezmesi gerektiğine işaret eden Kaymak, "Uyuşturucuyla mücadele toplumsal bir sorundur. Uyuşturucuyla topyekun mücadele için eğitim çok önemli. Anne ve babaların bu konuda çok daha hassas ve dikkatli olması gerekiyor. Önlemek, ödemekten her zaman daha kolaydır. Bu nedenle uyuşturucuyla mücadele toplumsal bir görevdir. Sadece mücadele etmek gerekmiyor. Bilinçli ve eğitimli olmak da gerekiyor. Ancak eğitimle bunun önüne geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ve öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği tırda görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda vatandaşlara bilgi aktarıyor.

Kaynak: AA