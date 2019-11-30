"Narkotik eğitim tırı" Osmaniye'de

30.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi "narkotik eğitim tırı" Osmaniye'ye geldi.



Kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında konuşlanan tırı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve amirler, tırdaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Osmaniye'de 3 gün bulunacak tırda, madde bağımlılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama yer alıyor.

Kaynak: AA